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Эффект толпы. Так теперь объясняет свои действия 25-летний житель Бреста
06.12.2020 18:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭффект толпы и глупая, тупая агрессия - так теперь объясняет свои действия 25-летний житель Бреста. 10 августа на проспекте Машерова в областном центре он вместе с толпой и впрямь агрессивно настроенных молодчиков кидали в правоохранителей камни и куски асфальта. Сначала разбирали брусчатку, а потом уже строили баррикады прямо на дороге. Хотя сам задержанный уверяет: осознавал и тогда, и сейчас, что поступает плохо, но толпа же. К слову, милиционерам брестчанин знаком давно, с 19 лет он периодически попадает в поле зрения стражей порядка. Сейчас задержан и является фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках.
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Эффект толпы и глупая, тупая агрессия - так теперь объясняет свои действия 25-летний житель Бреста. 10 августа на проспекте Машерова в областном центре он вместе с...
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