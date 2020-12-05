Уголовное дело завели на 31-летнюю брестчанку, которая заразила 4 мужчин ВИЧ-инфекцией

Источник материала: Tut.by

В отношении 31-летней брестчанки возбуждено уголовное дело за заражение ВИЧ нескольких человек, сообщает портал "Першы Рэшіён" .



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Семь лет назад женщина узнала о том, что ВИЧ-инфицирована. Поначалу болезнь никак себя не проявляла: девушка вела привычный для себя образ жизни. Несмотря на диагноз, продолжала активно общаться с мужчинами.

В отношении девушки возбудили несколько уголовных дел, рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио-Минск». Следствию известно о 14 партнерах. Из них четверо заразились ВИЧ-инфекцией, остальные - нет.

За заражение двух и более лиц ВИЧ санкция ч.3 ст.157 предусматривает от 5 до 13 лет лишения свободы.