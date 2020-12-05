ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело завели на 31-летнюю брестчанку, которая заразила 4 мужчин ВИЧ-инфекцией

06.12.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В отношении 31-летней брестчанки возбуждено уголовное дело за заражение ВИЧ нескольких человек, сообщает портал "Першы Рэшіён".


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Семь лет назад женщина узнала о том, что ВИЧ-инфицирована. Поначалу болезнь никак себя не проявляла: девушка вела привычный для себя образ жизни. Несмотря на диагноз, продолжала активно общаться с мужчинами. 

В отношении девушки возбудили несколько уголовных дел, рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио-Минск». Следствию известно о 14 партнерах. Из них четверо заразились ВИЧ-инфекцией, остальные - нет.

За заражение двух и более лиц ВИЧ санкция ч.3 ст.157 предусматривает от 5 до 13 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В поликлиниках Гродненской области приостанавливают оказание плановой помощи. Как в других регионах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика