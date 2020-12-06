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Парк в снегу, новогодняя елка и вечерние огни. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

06.12.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — парк в снегу, новогодняя елка и вечерние огни.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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