Что происходит в Беларуси 6 декабря. 120-й день после выборов

Источник материала: Tut.by

5 декабря, в субботу, во многих городах и поселках люди вышли на улицы, чтобы встать в цепи солидарности или пройтись маршем по району. Например, в Минске в микрорайоне Сухарево на прогулку с БЧБ-флагами вышли несколько десятков человек, в Гродно в торговом центре посетители спели «Воинов света». Что сегодня, 6 декабря, происходит в стране — в нашем онлайне.



Припаркованные микроавтобусы в районе улицы Чюрлениса в Минске. Фото: читатель TUT.BY