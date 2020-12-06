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Что происходит в Беларуси 6 декабря. 120-й день после выборов

06.12.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 декабря, в субботу, во многих городах и поселках люди вышли на улицы, чтобы встать в цепи солидарности или пройтись маршем по району. Например, в Минске в микрорайоне Сухарево на прогулку с БЧБ-флагами вышли несколько десятков человек, в Гродно в торговом центре посетители спели «Воинов света». Что сегодня, 6 декабря, происходит в стране — в нашем онлайне.


Припаркованные микроавтобусы в районе улицы Чюрлениса в Минске. Фото: читатель TUT.BY

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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5 декабря, в субботу, во многих городах и поселках люди вышли на улицы, чтобы встать в цепи солидарности или пройтись маршем по району. Например, в Минске в...
 
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