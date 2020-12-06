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Несколько станций метро закрыты в Минске
06.12.2020 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек - Sputnik. Несколько станций метро временно закрыты в Минске, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Поезда не останавливаются на одной станции первой линии метро Минского метрополитена "Октябрьская" и двух – второй линии ("Купаловской" и "Немиге").
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Закрыт вход на станцию метро "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости, поезда на этой станции останавливаются.
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