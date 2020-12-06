Несколько станций метро закрыты в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек - Sputnik. Несколько станций метро временно закрыты в Минске, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Поезда не останавливаются на одной станции первой линии метро Минского метрополитена "Октябрьская" и двух – второй линии ("Купаловской" и "Немиге").

Последует