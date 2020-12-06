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Пользователи сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram

06.12.2020 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек - Sputnik. Сбой в работе мессенджера Telegram зафиксирован в Беларуси.

Наиболее частая проблема – невозможность подключиться к мессенджеру, а также принять или отправить сообщение. 

Согласно данным сервиса Downdetector, в Беларуси действительно зафиксирован сбой

В ряде случаев проблему удается устранить, используя прокси-сервер или VPN.

Сбой в работе приложения на территории Беларуси был зафиксирован и сервисом Downdetector.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 6 дек - Sputnik. Сбой в работе мессенджера Telegram зафиксирован в Беларуси. Наиболее частая проблема – невозможность подключиться к мессенджеру, а также принять...
 
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