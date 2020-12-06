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Пользователи сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram
06.12.2020 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек - Sputnik. Сбой в работе мессенджера Telegram зафиксирован в Беларуси.
Наиболее частая проблема – невозможность подключиться к мессенджеру, а также принять или отправить сообщение.
Согласно данным сервиса Downdetector, в Беларуси действительно зафиксирован сбой
В ряде случаев проблему удается устранить, используя прокси-сервер или VPN.
Сбой в работе приложения на территории Беларуси был зафиксирован и сервисом Downdetector.
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МИНСК, 6 дек - Sputnik. Сбой в работе мессенджера Telegram зафиксирован в Беларуси. Наиболее частая проблема – невозможность подключиться к мессенджеру, а также принять...
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