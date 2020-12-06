В Минске закрыты центральные станции метро

Источник материала: Tut.by

В Минске закрыто несколько центральных станций метро, сообщает официальный сайт метрополитена.

В 11.10 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Немига». Поезда следуют без остановки на них.

На вход и выход закрыт вестибюль 2 станции «Площадь Ленина» (вход со стороны Площади Независимости), поезда на станции останавливаются.

При этом минчане сообщают, что у пользователей «Белтелекома» начали блокировать Telegram.