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В Минске закрыты центральные станции метро

06.12.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске закрыто несколько центральных станций метро, сообщает официальный сайт метрополитена.

В 11.10 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Немига». Поезда следуют без остановки на них.

На вход и выход закрыт вестибюль 2 станции «Площадь Ленина» (вход со стороны Площади Независимости), поезда на станции останавливаются.

При этом минчане сообщают, что у пользователей «Белтелекома» начали блокировать Telegram.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске закрыто несколько центральных станций метро, сообщает официальный сайт метрополитена.
 
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