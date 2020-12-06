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В Минске и других городов жители выходят на Марш воли

06.12.2020 12:55 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 декабря. В Минске и других городов жители сегодня выходят на очередную воскресную акцию – Марш воли.

Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются о дворах, районах и микрорайонах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.

Телеграм-каналы публикуют фотографии и видео о том, как жители Минска, пригорода столицы, а также ряда других городов вышли на акции.

Сообщается о задержании участников районного марша в Степянке (Партизанский район Минска).

Тем временем, силовики, по всей вероятности, также изменили тактику. Спецтехника сейчас рассредоточена в основном именно в районах Минска. На Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, ограждения демонтированы. Также снято оцепление вокруг стелы "Минск – город-герой".

Закрытые утром станции метро в 12.15 возобновили работу в штатном режиме. Как сообщалось, в 11.10 на вход и выход были закрыты станции первой линии метро "Октябрьская" и второй линии "Купаловская" и "Немига". Поезда на этих станциях следовали без остановки. Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

Интернет-пользователи во всех регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram. По сообщениям в соцсетях и телеграм-чатах, проблемы с доступом к сервису в основом наблюдаются у абонентов крупнейшего государственного провайдера "Белтелеком".

 


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 декабря. В Минске и других городов жители сегодня выходят на очередную воскресную акцию – Марш воли. Третье воскресенье подряд акция проходит в новом...
 
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