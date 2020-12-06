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В Глубокском районе дадут старт автомарафону "Дорогами памяти"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Дорогами памяти" проедут жители Витебщины. Автопробег "За единую Беларусь!" открывает новые маршруты Маршрутная карта автопробегов "За единую Беларусь!" увеличилась на три культурные точки. Сотни неравнодушных белорусов накануне традиционно с самого утра...

увеличилась на три культурные точки. Сотни неравнодушных белорусов накануне традиционно с самого утра объединились общей идеей и национальной символикой и проложили путь в 180 километров по Минской области. Остановками с возможностью обменяться мнениями, несмотря на погоду, выбрали музей-усадьбу "Дзержиново" и центр экотуризма "Станьково".Финальной точкой стало памятное место для всей страны - урочище "Благовщина", где в период немецкой оккупации уничтожили более 150 тысяч человек. Их память почтили минутой молчания. Участники автопробега начали и добрую рождественскую инициативу. На старте установили "Елку желаний". На ней письма детей, которым не от кого ждать подарка, но они очень верят в чудо. Небезразличные водители и их семьи исполнят эти мечты - купят необходимые вещи, а уже при следующих поездках передадут подарки.75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками посвятят автопробег и витебляне. Через час дадут старт марафону "Дорогами памяти". Колонна собирается в Глубокском районе. После пробега состоится митинг в местечке Марусино. Участники также отдадут дань памяти и тем, кто 79 лет назад был расстрелян в деревне Прозороки. А это 420 мирных жителей. В течение дня "Дорога памяти" пройдет по историческим местам района.