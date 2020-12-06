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"Дорогами памяти" проедут жители Витебщины. Автопробег "За единую Беларусь!" открывает новые маршруты

06.12.2020 13:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Маршрутная карта автопробегов "За единую Беларусь!" увеличилась на три культурные точки. Сотни неравнодушных белорусов накануне традиционно с самого утра объединились общей идеей и национальной символикой и проложили путь в 180 километров по Минской области. Остановками с возможностью обменяться мнениями, несмотря на погоду, выбрали музей-усадьбу "Дзержиново" и центр экотуризма "Станьково".



Финальной точкой стало памятное место для всей страны - урочище "Благовщина", где в период немецкой оккупации уничтожили более 150 тысяч человек. Их память почтили минутой молчания. Участники автопробега начали и добрую рождественскую инициативу. На старте установили "Елку желаний". На ней письма детей, которым не от кого ждать подарка, но они очень верят в чудо. Небезразличные водители и их семьи исполнят эти мечты - купят необходимые вещи, а уже при следующих поездках передадут подарки.

В Глубокском районе дадут старт автомарафону "Дорогами памяти"

75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками посвятят автопробег и витебляне. Через час дадут старт марафону "Дорогами памяти". Колонна собирается в Глубокском районе. После пробега состоится митинг в местечке Марусино. Участники также отдадут дань памяти и тем, кто 79 лет назад был расстрелян в деревне Прозороки. А это 420 мирных жителей. В течение дня "Дорога памяти" пройдет по историческим местам района.

 
 
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Маршрутная карта автопробегов "За единую Беларусь!" увеличилась на три культурные точки. Сотни неравнодушных белорусов накануне традиционно с самого утра...
 
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