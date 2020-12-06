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Силовики задерживают участников локальных маршей в разных районах Минска

06.12.2020 13:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 декабря. Силовики задерживают участников локальных маршей в разных районах Минска.

Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.

Тем временем, силовики, на этот раз также изменили тактику. Спецтехника сейчас рассредоточена в основном именно в районах Минска. На Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, ограждения демонтированы. Также снято оцепление вокруг стелы "Минск – город-герой". Интернет работает, однако по всей стране заблокирован доступ к Telegram.

Сообщается о задержании участников районного марша на улице Столетова (Партизанский район Минска).

В районе Лебяжий задержано около 10 человек. Также задержано около десяти человек во дворе улицы Жуковского. Здесь были слышны хлопки, похожие на выстрелы и виден дым.

Сообщения о задержаниях поступают с улицы Руссиянова в столичном районе Уручье.

Также на марши сегодня вышли жители района Маяк Минска, поселка Колодищи под Минском.

В столичном Киевском сквере также прошла колонна людей с бело-красно-белыми флагами.

 


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 декабря. Силовики задерживают участников локальных маршей в разных районах Минска. Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди...
 
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