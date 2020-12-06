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В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич
06.12.2020 14:09 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 декабря. В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Они доставлены в УВД Ленинского района Гродно.
БелаПАН.
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Минск, 6 декабря. В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Они доставлены в УВД...
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