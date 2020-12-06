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Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске, Гродно и Бресте в ходе воскресных акций

06.12.2020 15:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 декабря. Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске, Гродно и Бресте в ходе воскресных акций. Список задержанных публикует spring96.org.

По информации очевидцев, которую публикуют телеграм-каналы и чаты, в столице задержания прошли в районе торгового центра "Рига" на улице Сурганова, в парке на улице Жудро, где в это время гуляли горожане с детьми, на улице Асаналиева, возле станций метро "Пушкинская" и "Ковальская Слобода".

В Сухарево силовики задержали местных жителей возле поликлиники № 10. Также сообщают о жестком задержании на улице Розы Люксембург.

Как передает "Радыё Свабода", в Минске задержана мать журналиста этой радиостанции Анны Соусь — 79-летняя Лариса Соусь с бело-красно-белым зонтом. Она доставлена в Октябрьское РУВД столицы.

В районе Лебяжий задержано около 10 человек. Также задержано около 10 человек во дворе на улице Жуковского. Здесь были слышны хлопки, похожие на выстрелы, и виден дым.

Сообщения о задержаниях поступали с улицы Руссиянова в столичном районе Уручье.

Также были задержаны некоторые участники марша на улице Столетова (Партизанский район Минска).

Как сообщалось, в Гродно были задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Они доставлены в УВД Ленинского района Гродно.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Минск, 6 декабря. Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске, Гродно и Бресте в ходе воскресных акций. Список задержанных публикует spring96.org. По информации...
 
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