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С заботой о пернатых. Более 30 новых кормушек для птиц появятся этой зимой в Витебске

06.12.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это подарок детским садам и школам города от местных экологов. Акцию проводит городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с деревообрабатывающим предприятием и СПК. Цель - расширить знания детей о птицах и роли человека в их жизни, а также поддержать пернатых, которые на зиму не улетают в теплые края. С наступлением холодов найти корм самостоятельно им становится сложно. Экологи не только дарят и устанавливают кормушки, но и передают учебным заведениям годовой запас корма.
 
 
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Это подарок детским садам и школам города от местных экологов. Акцию проводит городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с...
 
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