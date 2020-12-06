Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С заботой о пернатых. Более 30 новых кормушек для птиц появятся этой зимой в Витебске Это подарок детским садам и школам города от местных экологов. Акцию проводит городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с...

Это подарок детским садам и школам города от местных экологов. Акцию проводит городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с деревообрабатывающим предприятием и СПК. Цель - расширить знания детей о птицах и роли человека в их жизни, а также поддержать пернатых, которые на зиму не улетают в теплые края. С наступлением холодов найти корм самостоятельно им становится сложно. Экологи не только дарят и устанавливают кормушки, но и передают учебным заведениям годовой запас корма.