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Проблемы с холодным водоснабжением по улице Одоевского в Минске устранены

06.12.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вода на Одоевского есть! Проблемы с холодным водоснабжением по этой улице в Минске полностью устранены. Сегодня с трудностями столкнулись жители пяти домов. Причина - повреждение трубопровода сети диаметром 200 миллиметров. Предположительно произошел перелом трубы. Как отметили в Минскводоканале, на место сразу были отправлены две цистерны с питьевой водой. К этой минуте аварийная служба устранила поломку.
 
Теги: Минск
 
 
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Вода на Одоевского есть! Проблемы с холодным водоснабжением по этой улице в Минске полностью устранены. Сегодня с трудностями столкнулись жители пяти домов....
 
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