|
Проблемы с холодным водоснабжением по улице Одоевского в Минске устранены
06.12.2020 16:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВода на Одоевского есть! Проблемы с холодным водоснабжением по этой улице в Минске полностью устранены. Сегодня с трудностями столкнулись жители пяти домов. Причина - повреждение трубопровода сети диаметром 200 миллиметров. Предположительно произошел перелом трубы. Как отметили в Минскводоканале, на место сразу были отправлены две цистерны с питьевой водой. К этой минуте аварийная служба устранила поломку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вода на Одоевского есть! Проблемы с холодным водоснабжением по этой улице в Минске полностью устранены. Сегодня с трудностями столкнулись жители пяти домов....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)