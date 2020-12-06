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Цены на новогодние елки, как обещают в лесхозах, приятно удивят покупателей

06.12.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новогодние праздники все ближе! И как же же без главного атрибута — елки. Плантации этих лесных красавиц из года в год становятся все больше, с учетом спроса именно на живые деревья. Пластик нынче не в тренде. Так, например, в Белыничском лесхозе под эту новогоднюю культуру отвели уже свыше пяти гектаров, а значит, около полутысячи елок украсят семейные торжества и утренники. Цены на новогодние елки, как обещают в лесхозах, приятно удивят покупателей. Например, в Могилевской области тематические базары начнут свою работу с 23 декабря.
 
 
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Новогодние праздники все ближе! И как же же без главного атрибута — елки. Плантации этих лесных красавиц из года в год становятся все больше, с учетом спроса именно...
 
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