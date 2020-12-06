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Если 2 человека носят маски и между ними полтора метра, легко запомнить, что на заражение меньше 1,5 %, даже, если один из них активно кашляет и выделяет вирус

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Арутюнов: Ношение масок и социальная дистанция снижают риск заражения COVID-19 в десятки раз Маски и социальная дистанция в общественных местах, дают вирусу шанс проникнуть в ваш организм всего на 1,5 %. Конечно, есть скептики, которые в это не верят и...

Маски и социальная дистанция в общественных местах, дают вирусу шанс проникнуть в ваш организм всего на 1,5 %. Конечно, есть скептики, которые в это не верят и пренебрегают мерами безопасности. Но тем самым они рискуют не только заразиться сами, но и быть переносчиками болезни. Таким мнением с нашим каналом поделился профессор, доктор медицинских наук, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Александр Арутюнов."Мы должны понимать, что впервые в истории человечества, после испанки, которая была в начале прошлого века, произошла массовая пандемия, и это вызов всем системам здравоохранения, это вызов всем системам жизнеобеспечения людей в современном мире, и я считаю, что все меры, которые принимались, где-то помогали, где-то позволяли накопить определенный опыт, где-то понять, как действовать дальше. Поэтому все они бесценны. И видите, мы пришли к обязательному ношению масок и масочный режим,действительно, снижает шанс заражения.Поэтому ношение масок, перчаток, социальная дистанция, мытье рук, дезинфекция поверхностей, все эти меры действительно эффективны, и мы видим, что ситуацию более-менее удается контролировать. Есть много людей, которые пренебрегают подобным, к сожалению, они имеют все шансы заразиться".