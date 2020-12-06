ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А. Арутюнов: Ношение масок и социальная дистанция снижают риск заражения COVID-19 в десятки раз

06.12.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Маски и социальная дистанция в общественных местах, дают вирусу шанс проникнуть в ваш организм всего на 1,5 %. Конечно, есть скептики, которые в это не верят и пренебрегают мерами безопасности. Но тем самым они рискуют не только заразиться сами, но и быть переносчиками болезни. Таким мнением с нашим каналом поделился профессор, доктор медицинских наук, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Александр Арутюнов.

Александр Арутюнов, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов, профессор, доктор медицинских наук: "Мы должны понимать, что впервые в истории человечества, после испанки, которая была в начале прошлого века, произошла массовая пандемия, и это вызов всем системам здравоохранения, это вызов всем системам жизнеобеспечения людей в современном мире, и я считаю, что все меры, которые принимались, где-то помогали, где-то позволяли накопить определенный опыт, где-то понять, как действовать дальше. Поэтому все они бесценны. И видите, мы пришли к обязательному ношению масок и масочный режим,действительно, снижает шанс заражения.

Если 2 человека носят маски и между ними полтора метра, легко запомнить, что на заражение меньше 1,5 %, даже, если один из них активно кашляет и выделяет вирус

 
Поэтому ношение масок, перчаток, социальная дистанция, мытье рук, дезинфекция поверхностей, все эти меры действительно эффективны, и мы видим, что ситуацию более-менее удается контролировать. Есть много людей, которые пренебрегают подобным, к сожалению, они имеют все шансы заразиться".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маски и социальная дистанция в общественных местах, дают вирусу шанс проникнуть в ваш организм всего на 1,5 %. Конечно, есть скептики, которые в это не верят и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске и других городов жители выходят на Марш воли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика