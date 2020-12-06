ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число задержанных в Минске, Бресте и Гродно превысило 60

06.12.2020 16:09 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 декабря. Число задержанных в Минске, Бресте и Гродно превысило 60. Список задержанных в ходе воскресных акций публикует spring96.org.

Продолжаются задержания в столичном районе Грушевка, где дворы прочесывают силовики. В Уручье также идут задержания. Очевидцы сообщали о том, что слышали здесь хлопки, похожие на выстрелы или взрывы.

Как сообщалось, среди задержанных 73-летняя оппозиционная активистка Нина Багинская. Ее задержали возле Академии МВД и сейчас активистка находится в Советском РУВД.

Также задержан поэт, музыкант и член Белорусского ПЭН-центра Владимир Ленкевич.

В Минске задержана мать журналиста радиостанции Анны Соусь – 79-летняяЛариса Соусь. Она доставлена в Октябрьское РУВД столицы.

В Сухарево силовики задержали местных жителей возле поликлиники № 10. Также сообщалось о жестком задержании на улице Розы Люксембург.

По информации очевидцев, которые публикуют телеграм-каналы и чаты, задержания прошли в районе торгового центра "Рига" на улице Сурганова, в парке на улице Жудро, где в это время гуляли горожане с детьми, на улице Асаналиева. в районе станций метро "Пушкинская" и"Ковальская Слобода".

В районе Лебяжий задержано около 10 человек. Также задержано около 10 человек во дворе на улице Жуковского. Здесь также были слышны хлопки, похожие на выстрелы, и виден дым.

Также были задержаны некоторые участники марша на улице Столетова (Партизанский район Минска).

В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Они доставлены в УВД Ленинского района Гродно.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 декабря. Число задержанных в Минске, Бресте и Гродно превысило 60. Список задержанных в ходе воскресных акций публикует spring96.org. Продолжаются задержания в...
 
Новости дня
Новости общества
 
На акциях протеста в воскресенье более 45 задержанных по данным на 15.30
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика