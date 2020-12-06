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В Минске задержана Нина Багинская

06.12.2020 16:09 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 декабря. В Минске задержана 73-летняя оппозиционная активистка Нина Багинская.

Список задержанных в ходе воскресных акций публикует spring96.org. На этот час в нем около 50 человек, в том числе Багинская.

Как сообщил телеграм-канал motolkohelp, активистка сейчас находится в Советском РУВД. По предварительной информации, она требовала от сотрудников милиции, чтобы ей вернули бело-красно-белый флаг.

Также в Минске задержан поэт, музыкант и член Белорусского ПЕН-центра Владимир Ленкевич.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 декабря. В Минске задержана 73-летняя оппозиционная активистка Нина Багинская. Список задержанных в ходе воскресных акций публикует spring96.org. На этот час в...
 
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