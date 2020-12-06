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В Минске задержана Нина Багинская
06.12.2020 16:09 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 декабря. В Минске задержана 73-летняя оппозиционная активистка Нина Багинская.
Список задержанных в ходе воскресных акций публикует
Как сообщил телеграм-канал
Также в Минске задержан поэт, музыкант и член Белорусского ПЕН-центра Владимир Ленкевич.
БелаПАН.
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Минск, 6 декабря. В Минске задержана 73-летняя оппозиционная активистка Нина Багинская. Список задержанных в ходе воскресных акций публикует spring96.org. На этот час в...
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