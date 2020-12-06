В Новополоцке милиция задержала более 30 участников квест-игры

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке в милицию доставили более 30 участников квест-игры, которые собрались возле Двины рядом с Калининским мостом. Позже людей отпустили без составления протоколов, сообщает gorod214.by.





Инцидент прокомментировали в ГОВД:

— 5 декабря около 19 часов сотрудники патрульно-постовой службы заметили группу людей на городском пляже возле реки Западная Двина. Для установления личностей и факта отсутствия противоправных действий 33 участника мероприятия доставили в ГОВД. Граждане пояснили, что собрались для участия в квест-игре «Бессонница». После этого их отпустили.

Напомним, в ноябре в Полоцкий РОВД доставили шестерых мужчин — участников экскурсии по городу. По данным УВД, у милиции была «информация о возможном проведении протестной акции». Задержанных из милиции отпустили, но предупредили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.