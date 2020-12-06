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В Новополоцке милиция задержала более 30 участников квест-игры
06.12.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке в милицию доставили более 30 участников квест-игры, которые собрались возле Двины рядом с Калининским мостом. Позже людей отпустили без составления протоколов,
Инцидент прокомментировали в ГОВД:
— 5 декабря около 19 часов сотрудники патрульно-постовой службы заметили группу людей на городском пляже возле реки Западная Двина. Для установления личностей и факта отсутствия противоправных действий 33 участника мероприятия доставили в ГОВД. Граждане пояснили, что собрались для участия в квест-игре «Бессонница». После этого их отпустили.
Напомним, в ноябре в Полоцкий РОВД
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В Новополоцке в милицию доставили более 30 участников квест-игры, которые собрались возле Двины рядом с Калининским мостом. Позже людей отпустили без составления...
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