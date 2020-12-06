На акциях протеста в воскресенье более 45 задержанных по данным на 15.30

Источник материала: Tut.by

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о 45 задержанных по всей стране по данным на 15.30. В основном это жители Минска.

В частности, задержали Ларису Соусь — женщину 1941 года рождения, которая пережила Холокост и перенесла операцию на голове. Она сейчас в Октябрьском РУВД, сообщила в фейсбуке журналист «Радио Свобода» Анна Соусь.

Читатели сообщили о задержаниях в разных района столицы.

В списках «Весны» также известная участница протестов 73-летняя Нина Багинская. «Мотолькопомоги» пишет , что Нина Багинская пришла в Советское РУВД требовать, чтоб ей вернули флаг. Позже стало известно, что ее отпустили.