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На акциях протеста в воскресенье более 45 задержанных по данным на 15.30
06.12.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»
В частности, задержали Ларису Соусь — женщину 1941 года рождения, которая пережила Холокост и перенесла операцию на голове. Она сейчас в Октябрьском РУВД, сообщила в
Читатели сообщили о задержаниях в разных района столицы.
В списках «Весны» также известная участница протестов 73-летняя Нина Багинская. «Мотолькопомоги»
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Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о 45 задержанных по всей стране по данным на 15.30. В основном это жители Минска.
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