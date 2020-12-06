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Густой массив и болотистая местность. Эта дорога в три километра проходит через сложный участок, объезжать который больше не придется

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 100 километров лесохозяйственных дорог построили в Беларуси. В лидерах - Витебская область Более 100 километров лесохозяйственных дорог построили в Беларуси в этом году. В лидерах - Витебская область - новые транспортные артерии появились в пяти лесхозах....

Более 100 километров лесохозяйственных дорог построили в Беларуси в этом году. В лидерах - Витебская область - новые транспортные артерии появились в пяти лесхозах. Увеличение дорожных сетей способствует более качественной работе специалистов отрасли: проведение лесовосстановительных работ, борьба с короедом, оперативная ликвидация лесных пожаров. Также строительство лесохозяйственных дорог несет и важную социальную нагрузку - облегчает доступ людей к природным богатствам. Продолжит темуГул моторов нарушает лесную тишину. Идет строительство дороги - машины с песком прибывают одна за другой, бульдозер выравнивает полотно. Сооружение возводят надежное, чтобы добраться вглубь леса могли и люди, и техника.В лесах Витебской области - большая стройка. Вот такие дороги появились в пяти лесхозах. Всего в Беларуси за этот год возвели 18 лесных транспортных артерий. Общая протяженность - более 100 километров. Рабочие будни Владимир Клименко проводит в пути. Должность обязывает. Начальник лесопункта знает особенности каждого участка. Рассказывает - леса Витебской области труднопроходимые, много лиственных пород и мало хвойных. Поэтому важно, чтобы на месте тропинок появлялись качественные дороги.А это экономия - и времени, и топлива. Георгий Дементей свободное время любит проводить на природе. Отдыхает душой и делает запасы на зиму. Лес богат и ягодами, и грибами. Этой осенью удалось собрать много боровиков. К слову, в Лиозненском районе много лет проходит земляничный фестиваль, который объединяет любителей вкусной ягоды. Местныежители не сомневаются - новая дорога сделает лес еще ближе, а прогулки - приятнее.