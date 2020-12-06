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Задержанных в Гродно корреспондентов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича отпустили из милиции
06.12.2020 16:53 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 декабря. Задержанных в Гродно корреспондентов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича отпустили из милиции.
В УВД Ленинского района Гродно они провели около трех часов.
Журналистов отпустили без составления каких-либо протоколов.
БелаПАН.
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Минск, 6 декабря. Задержанных в Гродно корреспондентов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича отпустили из милиции. В УВД Ленинского района Гродно они провели...
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