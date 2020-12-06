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Нину Багинскую отпустили из милиции

06.12.2020 16:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 декабря. Оппозиционную активистку Нину Багинскую отпустили из Советского РУВД Минска.

Как сообщалось, 73-летняя Багинская была задержана возле Академии МВД. Она требовала, чтобы ей вернули бело-красно-белый флаг.

По информации правозащитников, на 16.15 в Минске, Бресте и Гродно задержано 67 человек. Список задержанных в ходе воскресных акций публикует spring96.org.


БелаПАН.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Минск, 6 декабря. Оппозиционную активистку Нину Багинскую отпустили из Советского РУВД Минска. Как сообщалось, 73-летняя Багинская была задержана возле Академии...
 
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