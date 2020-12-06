Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 декабря. Оппозиционную активистку Нину Багинскую отпустили из Советского РУВД Минска.

Как сообщалось, 73-летняя Багинская была задержана возле Академии МВД. Она требовала, чтобы ей вернули бело-красно-белый флаг.

По информации правозащитников, на 16.15 в Минске, Бресте и Гродно задержано 67 человек. Список задержанных в ходе воскресных акций публикует spring96.org .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нину Багинскую отпустили из милиции Минск, 6 декабря. Оппозиционную активистку Нину Багинскую отпустили из Советского РУВД Минска. Как сообщалось, 73-летняя Багинская была задержана возле Академии...

БелаПАН.