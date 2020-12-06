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Витебской ратуше 245 лет

06.12.2020 17:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Здание хранит историю города и является одним из его главных символов. Первую деревянную ратушу построили еще в 16-м веке, но простояла она менее 30 лет. Позже здание восстановили. Его облик много раз менялся. В 1775 году ратушу возвели из кирпича. И она в перестроенном виде сохранилась до наших дней. Сегодня здесь располагается областной краеведческий музей. Экспозиционные залы объединяют более 220 тысячи предметов.

Ольга Давидовская, главный хранитель фондов Витебского областного краеведческого музея: "Ратуша всегда была визитной карточкой города. И каменное здание, построенное в 1775 году, оказалось в центре ратушной площади. Поэтому неудивительно, что уже первые фотографы, которые появились в городе, на своих первых фотографиях запечатлели именно ратушу. Ратуша всегда была в центре городских праздников, здание всегда украшалось во время городских гуляний".

С ратушей и сейчас связаны самые яркие праздники. Музей - важная локация "Славянского базара". Есть возможность подняться на башню - насладиться панорамным видом Витебска и сделать завораживающие снимки.

 
Теги: Витебск
 
 
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Здание хранит историю города и является одним из его главных символов. Первую деревянную ратушу построили еще в 16-м веке, но простояла она менее 30 лет. Позже здание...
 
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