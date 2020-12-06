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Р. Бизяев: Основа любых революций - манипуляция
06.12.2020 17:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГлавное орудие любых революций - манипуляция. Украина - тому яркий пример. О том, как не поддаваться бархатной эйфории, нам рассказал политический аналитик Украинского института политики Руслан Бизяев.
Руслан Бизяев, аналитик Украинского института политики: "Всегда советую смотреть на ситуацию с холодной головой, потому что не все, что написано в телеграм-каналах, является правдой. Основатели цветных революций очень четко продумали, как надо правильно манипулировать в том числе умом человека, поэтому смотреть и анализировать в первую очередь не то, что написано, а то, что происходит: какой реальный уровень социальной защиты, какой реальный уровень зарплат, какой реальный уровень пенсий. Насколько это все стабильно, особенно в это десятилетие, когда из-за пандемии проблемы возникают даже в таких экономиках, как Германия, Франция, Италия, Испания, Соединенные Штаты Америки. На этом фоне Беларусь - это все-таки островок стабильности. Так цените этот островок стабильности".
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Главное орудие любых революций - манипуляция. Украина - тому яркий пример. О том, как не поддаваться бархатной эйфории, нам рассказал политический аналитик...
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