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МВД: В Минске в воскресенье задержали около 300 человек

06.12.2020 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в воскресенье задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщает МВД.


Фото: TUT.BY

МВД сообщает, что «некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей».

Акции были в разных районах города, в некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть (проспект Партизанский, улицы Голубева, Есенина и другие места).

«Обращаем внимание, что мы продолжаем работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций. В течение истекшей недели было установлено более 80 таких лиц», — заявили в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в воскресенье задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст....
 
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