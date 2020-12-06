|
Сотни людей в Бресте пришли проститься с Романом Решецким
06.12.2020 20:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 6 декабря сотни людей в Бресте пришли
Люди принесли с собой красные и белые цветы, в ногах у Романа положили БЧБ-флаг.
Известный брестский активист Виталий Казак, который вел прощальную церемонию у дома,
Отпевание Романа Решецкого прошло в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Похоронили Романа на Северном кладбище.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный брестский активист Виталий Казак, который вел прощальную церемонию у дома, был задержан и доставлен в Ленинский РОВД.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)