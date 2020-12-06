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Сотни людей в Бресте пришли проститься с Романом Решецким

06.12.2020 20:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 6 декабря сотни людей в Бресте пришли проститься с Романом Решецким, который умер у себя в квартире 4 декабря, пишет «Брестская газета».


Люди принесли с собой красные и белые цветы, в ногах у Романа положили БЧБ-флаг.


Известный брестский активист Виталий Казак, который вел прощальную церемонию у дома, был задержан и доставлен в Ленинский РОВД.


Отпевание Романа Решецкого прошло в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Похоронили Романа на Северном кладбище.


 
Теги: Брест
 
 
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Известный брестский активист Виталий Казак, который вел прощальную церемонию у дома, был задержан и доставлен в Ленинский РОВД.
 
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