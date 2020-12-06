Источник материала: Tut.by

Днем 6 декабря сотни людей в Бресте пришли проститься с Романом Решецким , который умер у себя в квартире 4 декабря, пишет «Брестская газета» .





Люди принесли с собой красные и белые цветы, в ногах у Романа положили БЧБ-флаг.





Известный брестский активист Виталий Казак, который вел прощальную церемонию у дома, был задержан и доставлен в Ленинский РОВД .





Отпевание Романа Решецкого прошло в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Похоронили Романа на Северном кладбище.



