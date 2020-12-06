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Автомарафон "Дорогами памяти"

06.12.2020 21:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы сегодня вспоминают трагические события, которые произошли 79 лет назад в Глубокском районе. Недалеко от деревни Прозороки фашисты расстреляли более 400 евреев. Их выгнали из домов, собрали в местной школе без запасов еды и воды, а после вывели в ближайший лес и зверски убили. Память погибших минутой молчания почтили участники автопробега. Подробнее - Марина Романовская.


Акция "Дорогами памяти" объединила неравнодушных жителей Глубокского района. Стартовал автопробег в райцентре, а финальной точкой стало урочище Марусино. Это место связано с трагическими событиями, которые произошли зимой 41-го.

Деревня Прозороки. С приходом оккупантов жизнь здесь остановилась. Мирные жители боялись выходить на улицу. Новый "порядок" первыми прочувствовали местные евреи. Сначала их грабили и принуждали сдавать ценные вещи, деньги и золото. А после было принято решение - расстрелять. Женщин, стариков и детей. В братской могиле оказались 420 человек.

Вера Телица, председатель Глубокского районного Совета депутатов: "Как-то особенно хотелось отметить то, насколько ценен мир. Насколько нужно историю помнить и не фальсифицировать ни факты, ни события. Это не должно пройти просто так. Мы должны это знать, мы должны это помнить".


Минутой молчания участники автопробега почтили память погибших

И сегодня, в 79-ю годовщину трагедии, здесь почтили память погибших. К небольшому мемориалу ведет березовая аллея. Ее высадили местные жители в память о жертвах фашизма. За братской могилой бережно ухаживают школьники.

"Молодежи мне хочется сказать: больше общайтесь с ветеранами, с теми людьми, которые лично сами пережили эту трагедию. Во-вторых, внешняя атрибутика, та, которая предлагается молодежи, не всегда соответствует реальной сущности этой атрибутики. И может даже наша молодежь не стремится анализировать, а что же стоит за этим БЧБ-сцягом. Где-то прочитали одну статью. И кажется, ах вот она истина, а для того, чтобы понять сущность, нужно углубиться и изучить, что несет за собой эта символика".

"Вот нам из сельской местности некогда сидеть в телеграм-каналах, в сетях разных и читать разные переписки. Детям деревенским есть чем заняться, им не интересно ходить по улицам, выступать, что-то противозаконное делать".

Обязательная остановка в деревне Плисса. К памятному знаку несут живые цветы. В годы Великой Отечественной в Глубокском районе погибли сорок тысяч человек. Среди них - более десяти тысяч евреев. Об ужасах войны рассказывает и мемориальный комплекс в самом райцентре. Здесь покоятся более четырёх с половиной тысяч человек, которых замучили и зверски убили фашисты.


Поэтому большое внимание уделяют исследовательской работе. Ведь важно, не допустить переписывания истории. Сейчас в регионе готовят к изданию книгу " Глубокское гетто" - об ужасах, которые невозможно забыть.


 
 
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Белорусы сегодня вспоминают трагические события, которые произошли 79 лет назад в Глубокском районе. Недалеко от деревни Прозороки фашисты расстреляли более 400...
 
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