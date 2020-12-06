Зимние морозы ожидают белорусов в начале новой недели

Источник материала: БT

Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Осадков, правда, не ожидается. Ночью местами до 9 ниже нуля, днем до минус 1-го градуса. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах.

Зімовыя маразы чакаюць беларусаў у пачатку новага тыдня. Галалёдзіца і моцны вецер з парывамі да 18 метраў за секунду. Ападкаў, праўда, не чакаецца. Уначы месцамі да 9 ніжэй за нуль, днём да мінус 1. Вадзіцелям і пешаходам варта быць уважлівымі на дарогах.