ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зимние морозы ожидают белорусов в начале новой недели

06.12.2020 21:29 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Осадков, правда, не ожидается. Ночью местами до 9 ниже нуля, днем до минус 1-го градуса. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах.

Зімовыя маразы чакаюць беларусаў у пачатку новага тыдня. Галалёдзіца і моцны вецер з парывамі да 18 метраў за секунду. Ападкаў, праўда, не чакаецца. Уначы месцамі да 9 ніжэй за нуль, днём да мінус 1. Вадзіцелям і пешаходам варта быць уважлівымі на дарогах.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гололедица и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Осадков, правда, не ожидается. Ночью местами до 9 ниже нуля, днем до минус 1-го градуса. Водителям и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Одиночный пикет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика