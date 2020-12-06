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Одиночный пикет

06.12.2020 21:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поспорить с тем, что "один в поле не воин" решил мужчина на Партизанском проспекте в Минске. Сегодня он попытался устроить одиночный пикет. Разгуливал посреди дороги, мешал автомобилистам и создавал аварийные ситуации. Мимо проезжали бойцы ОМОНа, которые задержали нарушителя.

Известно, что мужчина безработный. Сейчас он находится в ИВС. За участие в протесте и нарушение ПДД действиям жителя столицы будет дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Поспорить с тем, что "один в поле не воин" решил мужчина на Партизанском проспекте в Минске. Сегодня он попытался устроить одиночный пикет. Разгуливал посреди...
 
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