Источник материала: БT

Поспорить с тем, что "один в поле не воин" решил мужчина на Партизанском проспекте в Минске. Сегодня он попытался устроить одиночный пикет. Разгуливал посреди дороги, мешал автомобилистам и создавал аварийные ситуации. Мимо проезжали бойцы ОМОНа, которые задержали нарушителя.

Известно, что мужчина безработный. Сейчас он находится в ИВС. За участие в протесте и нарушение ПДД действиям жителя столицы будет дана правовая оценка.