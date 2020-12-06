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Больше полномочий, больше ответственности - на диалоговых площадках продолжают обсуждать будущее страны. Одно из решений - дать местной вертикали больше самостоятельности в решении как экономических, так и социальных вопросов. Есть мнение, что это в свою очередь сократит бюрократические круги и ускорит принятие решений на местах.





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Повышение роли местного самоуправления позволит ускорить развитие регионов Больше полномочий, больше ответственности - на диалоговых площадках продолжают обсуждать будущее страны. Одно из решений - дать местной вертикали больше...

О принятии решений, децентрализации и связи с республиканскими органами, а также об обращении граждан и доступности чиновников для людей - об этом и не только расскажем сегодня в 9 вечера в