|
Политолог Алексей Дзермант и депутат Олег Гайдукевич - участники круглого стола
06.12.2020 22:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Политолог Алексей Дзермант и депутат Олег Гайдукевич - участники круглого стола - обсуждают актуальные вопросы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Алексей Дзермант и депутат Олег Гайдукевич - участники круглого стола - обсуждают актуальные вопросы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)