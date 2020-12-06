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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во имя "демократии", но по итогу - в собственных интересах Действительно, происходящее в этом году в Армении, Кыргызстане и Беларуси настораживает, особенно, если учитывать факт внешнего подстрекательства. Целой россыпи...

Действительно, происходящее в этом году в Армении, Кыргызстане и Беларуси настораживает, особенно, если учитывать факт внешнего подстрекательства. Целой россыпи зарубежных НКО и НПО. Руками которых пытаются разогреть, а кое-где и разогревают внутриполитических кризис.Пока полмира искало "Руку Кремля", "Рука Вашингтона" порой не стесняясь направляла, например, европейские государства - мол, что и как делать. Вроде как, во имя "демократии", но по итогу - в собственных интересах... Так какими намерениями вымощен вашингтонский след, рассуждала(видео).