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Во имя "демократии", но по итогу - в собственных интересах
06.12.2020 22:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДействительно, происходящее в этом году в Армении, Кыргызстане и Беларуси настораживает, особенно, если учитывать факт внешнего подстрекательства. Целой россыпи зарубежных НКО и НПО. Руками которых пытаются разогреть, а кое-где и разогревают внутриполитических кризис.
Пока полмира искало "Руку Кремля", "Рука Вашингтона" порой не стесняясь направляла, например, европейские государства - мол, что и как делать. Вроде как, во имя "демократии", но по итогу - в собственных интересах... Так какими намерениями вымощен вашингтонский след, рассуждала Мария Петрашко (видео).
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Действительно, происходящее в этом году в Армении, Кыргызстане и Беларуси настораживает, особенно, если учитывать факт внешнего подстрекательства. Целой россыпи...
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