Азаров: Идет расчистка санитарного кордона вокруг России

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Евромайдан в свое время дал Западу прекрасную возможность навязывать властям Украины любые финансовые и кадровые решения. Как видим, скоро могут добавиться еще и территориальные. Рассчитывать на то, что Киев принимает решения самостоятельно, по меньшей мере, наивно. В складывающейся ситуации каждый хочет и может отщипнуть лакомый кусок. Николай Азаров, который изнутри знает политическую кухню, откровенно заявил, что идет расчистка санитарного кордона вокруг России. А мысли о том, что Западу нужна сильная Украина в ЕС - всего лишь иллюзия.

Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины (видео).