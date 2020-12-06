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Обитатели зоосада "Станьково" готовы к приходу настоящих морозов
06.12.2020 22:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обитатели зоосада "Станьково" готовы к приходу настоящих морозов! Апартаменты четвероногих обитателей уже утеплили: закрытые домики в вольерах наполнили соломой, некоторым экзотическим постояльцам включили подогрев. Для юных посетителей "Станькова" и их родителей посадили живую 4-метровую ель и уже подготовили сказочную программу - игры на свежем воздухе, конкурсы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Александр Самков, директор центра экологического туризма "Станьково": "Мы готовимся сейчас очень активно. Уже готовы наши сотрудники встречать гостей. Дед Мороз со Снегурочкой уже ждут посетителей, чтобы поздравить с наступлением года. Программа будет очень интересная, всех ждем".
Новогодние экскурсии в мир рождественских праздников с агроколоритом в "Станьково" - уже добрая традиция. В этом году на зимнее сафари приглашают с 23 декабря.
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Обитатели зоосада "Станьково" готовы к приходу настоящих морозов! Апартаменты четвероногих обитателей уже утеплили: закрытые домики в вольерах наполнили соломой,...
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