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В Гомеле выстроилась огромная очередь за хлебом - горожане поддержали «Хлебную майстэрню»

07.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня гомельчане проявили солидарность с «Хлебнай майстэрней», у владельцев которой после забастовочного понедельника начались проблемы, и проверяющие закрыли все магазины сети.


В воскресенье после месяца проверок неожиданно открылся один из магазинов «Хлебная майстэрня», расположенный на Центральном рынке. К нему сразу же выстроилась очередь. Десятки гомельчан пришли поддержать заведение.

Напомним, заведения, которые по разным причинам не работали 26 октября, уже через несколько дней закрылись «до устранения проблем», на которые им указали после внеплановых проверок. Предписания получили несколько гомельских баров и магазинов. Среди них и «Хлебная майстэрня».

 
 
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Гомельчане проявили солидарность с «Хлебнай майстэрней», которая не работала 26 октября и у владельцев которой после этого начались большие проблемы.
 
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