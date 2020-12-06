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Казалось, что уроки Второй мировой войны, такие общие для всех, навсегда усвоены человечеством. Но мы видим, что прошлое не оставляет. Многие страны сегодня открыто не признают государственных границ. Сегодня самое время напомнить тем, кто забыл такие слова как фашизм, пытки, казни и террор. Серию документальных фильмов покажет Агентство теленовостей.



"Армия тьмы"

Более полувека в Германии существовала теория о "чистом Вермахте" и преступной СС. Но в 90-х глаза открыла выставка фотографий, где все снимки были сделаны солдатами германской армии - той самой армии тьмы. Там и сожженные деревни, и лагеря смерти, и казни мирного населения - правда войны, которая шокировала Германию. Вместо героического прошлого открылась настоящая - чудовищная история. О ней расскажет проект "Армия тьмы".

Они убивали ангелов

Еще один фильм посвящен судьбам детей… маленьких ангелов, которые оказались за колючей проволокой крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцим. Война отняла у них детство - воспоминания малолетних узников, у которых забирали кровь для немецких солдат и которых использовали как живой щит от наступающих частей Красной армии. Авторы встретились с теми, кто видел это своими глазами...

Остарбайтеры

Леденящие факты наводят ужас и сейчас. Чего стоят свидетельства с оккупированных территорий Восточной Европы - о том, как использовали живую рабочую силу для нужд военной промышленности и сельского хозяйства. Что значит - жить в специальных лагерях, обнесенных колючей проволокой и быть постоянной мишенью для проявлений жестокости и античеловечности. Кто же такие остарбайтеры. Сразу три документальных фильма Агентства теленовостей. Не пропустите в декабре на "Беларусь 1" после "Панорамы" .