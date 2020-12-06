Из руин воссоздают национальное достояние - Кревский замок

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Один из приоритетов гуманитарной политики государства - это сохранение историко-культурного наследия. Беларусь веками называли страной замков. Бастионы были необходимостью.

Исторически так сложилось, что по нашей территории проходил не только торговый путь из варяг в греки. Мы не по своей воле часто становились эпицентром различных батальных кампаний.

Начиная от набегов монголо-татарского ига, походов крестоносцев, заканчивая масштабными войнами с миллионными потерями. Сто лет назад, в ходе Первой мировой, Беларусь - это один сплошной фронт. Во время Второй мировой мы и вовсе потеряли каждого третьего жителя.

Понятно, что помимо страшных человеческих потерь, страна лишилась и многих архитектурных памятников. Десятки объектов превратились в руины. И только в современной Беларуси взялись за восстановление культурного наследия. Была разработана госпрограмма "Замки Беларуси", в ходе которой отреставрированы памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО – такие, как Несвижский и Мирский замки. И, несмотря на то, что официально проект завершен в 2018-м, государство продолжает выделять средства на восстановление достопримечательностей. Так, несколько лет подряд из фонда президента по поддержке культуры и искусства средства направляют на реставрацию Кревского замка, разрушенного в ходе Первой мировой. Елена Бормотова о том, как из руин воссоздают национальное достояние.

Консервация с реставрацией - на Кревском замке применяют сразу два метода восстановления архитектурного памятника. Замок, построенный на рубеже 13-го - 14-го веков, стал первым на наших землях каменным оборонительным сооружением с жилыми функциями. Так называемый замок-кастель. Одна из резиденций великого князя ВКЛ.

Павел Картавик, главный хранитель фондов Сморгонского историко-краеведческого музея: "Почему замок построили в Крево, для чего? С целью защиты его от набегов с запада, от тех рыцарей, которых мы называем общим словом крестоносцы. Как правило, это были представители Тевтонского ордена. Ливонский орден в 13 веке сюда еще не доходил".

Как замок выглядел сразу после сдачи - сегодня можно лишь предполагать. Ни чертежей, ни иных документальных источников с аутентичным изображением бастиона не сохранилось. Более ста лет Крево - это руины. И никто из ныне живущих не видел замок иным. Некоторые тайны древних строителей форпоста способны разгадать лишь археологи.

Выявленная кирпичная кладка будет открыта для экспонирования. Кроме того, в разное время в Кревском замке обнаружено несколько тысяч фрагментов с фресками византийской традиции.

Абсолютная редкость для исторической науки. Ведь только 7 объектов на территории Великого Княжества Литовского в 14 веке были с фресковой живописью. Крево стало восьмым.

Согласно законодательству, любые строительные работы, которые проходят на территории памятников историко-культурного наследия, должны сопровождаться археологическим надзором. Археологи помогают конструкторам, инженерам, архитекторам и реставраторам с информацией. Например, глубина залегания стен и их состояние. Часто данные, выявленные в ходе исследования, влияют на пересмотр проектного решения. Так, в этом сезоне пришлось дополнительно укреплять значительную часть фундаментов.

Петр Дриг, начальник мирского производственного участка Белреставрации: "Изначально проектом предусматривалось только 30 метров усиления стены с той стороны по 5 оси. А в результате этого нам пришлось и район контрфорса укреплять и с внутренней стороны также. В процессе работ у нас были выявлены значительные трещины, утраты стен, которые рассчитывали изначально, что они имеют какое-то заполнение, оказалось, песок".







Замок, в отличие от подобных бастионов, строился не на возвышенности, а на болотистой местности. Половина стен и вовсе была возведена на искусственно расширенной песчаной дюне.

Фундаменты стоят на не прочных грунтах, а на торфяниках. Поэтому их укрепляли буронабивными сваями - всего более 150. Камни, которые столетие лежали у подножия замка, реставраторами вновь вмонтированы в стены. По возможности сохраняют исторический кирпич. Его обрабатывают специальным составом, который предотвращает проникновение влаги. Кстати, специально для восстановления Крево был разработан спецраствор. Его цвет в точности повторяет аутентичный колер кладки. Состав - коммерческая тайна.

Татьяна Ражева, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома: "Та часть, которая сейчас идет в консервации, по ней работы будут продолжены. Это с одной и с другой стороны от башни, где-то порядка 20 метров будут продолжены работы во второй очереди при реставрации башни. Потому что вход в Княжескую башню был не с земли, он был через боевую галерею на достаточно высоком уровне. Для того чтобы войти в Княжескую башню, нужно было со двора по лестнице подняться на боевую галерею. Эта часть боевой галереи планируется к восстановлению, чтобы можно было увидеть, как же работал замок".

Замок был разрушен в ходе Первой мировой войны летом 1917 года. Фортификационное сооружение стало местом дислокации кайзеровских войск. За три дня на бастион было выпущено полтора миллиона снарядов. Операцией командовал генерал Антон Деникин. Итоги наступления русских в Крево лично оценивал Вильгельм Второй. Из нескольких башен до наших дней частично сохранилась лишь одна - Княжеская. Ее высота достигала 25 метров и составляла шесть этажей.







На какую этажность восстановят - пока сказать сложно. Все работы разбиты на несколько этапов. Сегодня строители трудятся на пятом пусковом комплексе первой очереди.

Параллельно идут работы по проектированию третьего пускового комплекса. Это противоположная главному входу стена. Она сохранилась частично, все боевые галереи утрачены. Восстанавливать ее будут по сохранившимся ширине и высоте. Где-то 5 метров, в каком-то месте 7 и 9. Такой подход достаточно широко применяется в международной реставрационной практике. И нужно не забывать, что замок - это не строительство нового панельного дома. Практически все работы здесь выполняются вручную. Техника применяется лишь для подвоза и подачи материала на высоту. Сегодня на объекте работают около 40 человек. В этом сезоне археологами выявлены фундаменты въездных ворот.

Их воссоздали. Кованые элементы появятся в середине декабря, а к новому году отреставрированные стены накроют керамической черепицей.

Татьяна Ражева, начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома: "В этом году были выделены средства по распоряжению президента из двух источников. Это 800 тысяч белорусских рублей за счет фонда поддержки культуры и искусства. Эти деньги освоены уже в полном объеме. И 191 тысяча рублей за счет отчислений на предпринимательскую деятельность, которая оказывает воздействие на историко-культурное наследие. Эти средства в процессе освоения".

Реставрационные работы займут еще лет пять. Вторая очередь - это восстановление единственной сохранившейся в Беларуси башни-донжон, которую называют Княжеской, и открытие в ней музейной экспозиции. Не исследованы и подвальные помещения. Они завалены при штурме замка еще в 15 веке. Кроме того, есть и перспективная часть архитектурного проекта. Она предусматривает снос дисгармоничных объектов хозяйственного назначения, которые появились около замка в советское время.