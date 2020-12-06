Ампутация памяти

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Возможно ли поднять население на бунт, прежде всего - молодое поколение, в регионе, где нет депрессивных настроений и в целом жизнь протекает благополучно? Практика показывает - можно. Дестабилизировать страну можно при абсолютно любой обстановке, главное - поселить червя, который постепенно начнет поедать общество изнутри. В дальнейшем оно самостоятельно развалит свое государство. Нужно время, и не нужны никакие танки. Сегодня на территории постсоветского пространства постепенно поднимает голову коричневая чума. Потомки героев-освободителей демонизируют Красную армию, а предателей возводят в ряд героев. Яркий пример - Украина, где устанавливаются памятники Степану Бандере, или Прибалтика, где строем парадом ежегодно проходят оставшиеся в живых так называемые ветераны СС. К сожалению, коллаборационистские силы возрождаются и на нашей земле. Стяг предателей развивается над задурманенными головами современных белорусов. Белорусская элита демонизирует партизан, защищавших нашу землю в тяжелые года, а предателей, напротив, делает жертвами обстоятельств. Как переписывают историю на постсоветском пространстве? Бывают ли чуть-чуть предатели? В материале Екатерины Тихомировой.

В последние годы мы все чаще сталкиваемся с попытками переписать историю. На постсоветском пространстве сегодня где-то в большей, а где-то в меньшей степени развернулась информационная война, выходящая в реальное пространство. Реабилитация нацизма, марши ветеранов СС и знамена предателей Родины на улицах городов-героев - все это результат 30-летней работы над нашими детьми и промывания их мозгов.

Наиболее ярким примером является Украина. Национальными героями объявлены пособники фашистов - Степан Бандера и Роман Шухевич, а дети в нацистском приветствии скандируют "хайль".

На протяжении 20 лет со школьной скамьи украинцев учили: Бандера - борец за свободу и независимость Украины. Был якобы сам жертвой гитлеровской оккупации, отсидел в немецком концлагере. Правда, лагерь, скорее, напоминал санаторий, ибо немцам Бандера был нужен как рычаг управления пособниками на Украине. Свидетельства очевидцев и сохранившиеся документы безоговорочно говорят: "герой" современной Украины - агент Гитлера, нацист и преступник. Только за пять недель существования так называемого государства Бандеры зверским пыткам и уничтожению были подвергнуты 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков. Героизация нацистских преступников приняла на территории Украины масштабный характер - в 2017 году в Киеве награды получили родственники карателей-полицаев, которые по приказу нацистов зверски убили в Луцке десятки тысяч евреев. В честь героя, который отправил евреев в Бабий Яр, в Киеве теперь установлена памятная доска.

Кровавый след бандеровцев протянулся до Беларуси. УПА во главе с нынешним украинским героем Романом Шухевичем в годы оккупации прибыли бороться с вспыхнувшим на территории Беларуси партизанским сопротивлением.

Самым известным зверством украинских националистов на белорусской земле стала совместная с оккупантами операция по уничтожению деревни Хатынь.

Помогали украинским националистам и фашистам местные предатели. У белорусского неонацизма специфика иная - бело-красно-белая. Он то показывает свое лицо, то прячет. В годы Первой мировой Белорусская Народная Республика переметнулась к кайзеру Германии Вильгельму II в надежде, что власть немецких оккупантов обеспечит белорусам счастливую долю в будущем. А флаг бело-красно-белый стал символом "независимости", правда, под германским протекторатом. Счастливого будущего не случилось. Вновь бело-красно-белые флаги поднялись уже пособниками Гитлера - белорусскими предателями, которые стояли плечом к плечу с украинскими нацистами и выкрикивали нацистские лозунги. Сейчас, правда, среди белорусской элиты находятся люди, выращенные потомками героев, - они оправдывают действия белорусских предателей в годы войны, одновременно очерняя партизанское движение Беларуси. Ровно после получения Нобелевской премии белорусская писательница Светлана Алексиевич, как принято говорить сегодня, переобулась:

"Я всю жизнь прожила в стране полицаев. А что такое Беларусь по-вашему? Тысячи белорусов служили в полиции. Не надо думать, что у нас все уходили в партизаны и только отдельные - предатели. Это ведь как происходило? В село заходят немцы, забирают всех молодых ребят - и те становятся полицаями. К тому же, дают им еду, хорошую одежду, а рядом мучаются голодные матери, братья, сестры… И все же большое количество полицаев не были карателями. Партизаны-то еще и страшнее: немца можно уговорить, а партизана - никогда. Ведь кто такие партизаны? Они ведь далеко не сразу сложились в какое-то подобие военных отрядов. Поначалу это просто были полубандитские группы".



Суть сказанного очевидна: белорусские партизаны, вставшие на защиту своей земли, до подхода Красной армии - бандиты, грабящие и насилующие мирное население, а переметнувшиеся к Гитлеру - не предатели, а жертвы обстоятельств.













Игорь Марзалюк, белорусский историк, краевед: "Это белорусские ультрарадикальные националисты, которые стали нацистами по убеждению. И так же, как и сегодняшние, те получали финансирование с Третьего рейха из Берлина и потом уже сделали берлинский центр. ... белорусские коллаборационисты, которые ходили под бело-красно-белым флагом с 1941-го по 1944-й год, были носителями нацистских идей. Национал-социализма или фашизма, если проще. Когда мы говорим про сегодняшний день, почему это так важно? Потому что и сегодня есть адепты этого движения, этого течения. Подчеркну: не либералы, не демократы, не социалисты! А именно нацисты. Для этого просто нужно заглянуть в белорусскоязычный сегмент интернета. Чтобы увидеть, что все коллаборационисты, те, кто создавал военные формирования и против партизан, и против мирного населения показываются как национальные герои Беларуси. Они для них национальные герои: Радослав Островский, Витушко, Родзько. Они все для них герои, хотя эти герои отмечены совсем не по-геройски".

Это уже Калининград. Кинжал в сердце Европы, как называют его страны - члены НАТО. Это часть бывшей Восточной Пруссии, бывший оплот немецкого милитаризма. Земля, омытая кровью советских героев… И именно здесь современным калининградцам, потомкам освободителей и первых переселенцев в регион навязывается их собственная региональная идентичность. Процессы идут на уровне взращенной на западные гранты интеллигенции: общественников, профессорско-преподавательского состава. И именно регион, ставший трофеем Победы в Великой Отечественной войне, сегодня противостоит первым ударам по России в вопросе пересмотра истории. Дошло до жарких споров о возвращении имени Кенигсберг областному центру и так называемой гербовой революции, когда советские гербы были заменены практически на точные копии довоенных - немецкого и, в том числе, нацистского периода. И если изначально местная элита своей миссией ставила сохранение немецкого прошлого, деля его на белое - донацистский период, и черное - нацистский, который, по их мнению, занимал малый временной промежуток, то теперь принимает гипертрофированные формы. Примеров здесь довольно много.

Андрей Выползов, международный журналист, главный редактор Newsbalt (Россия, Калининград): "Первый перекос произошел несколько лет назад, когда часть региональной элиты начала восстанавливать так называемый дом нацистского преступника Геринга. Они начали его воссоздавать с исторической точностью. Несмотря на то, что это здание сам Геринг приказал сжечь, чтобы оно не досталось советскому руководству. Когда люди, общественники, правоохранительные органы стали спрашивать: "Для чего?", "Смысл?", возникли странные объяснения: "Ну как же, это тоже история, это место силы". Прокуратура с домом Геринга разобралась быстро. Прошло несколько лет, и в городе военной славы нашего российского флота начались странные вещи… Один общественник на 9 Мая возложил цветы на кладбище, где похоронены гитлеровцы. Сделал все это публично с церемонией, говоря на камеру о том, что здесь нет фашистов, здесь похоронены люди, которые погибли на страшной войне, практически делая знак равенства между нашими солдатами-освободителями и фашистскими оккупантами…".

Сергей Дустин, 9 мая 2020 г. Балтийск (Россия): "Конечно, в том числе, здесь захоронены жители Пиллау, захоронены беженцы, которые попали в эту мясорубку, есть и часть солдат действующей в то время немецкой армии - солдаты Вермахта. Я считаю, что все эти люди являются жертвами преступной политики развязывания войн… Эту мою акцию в последнее время используют пропагандисты, чтобы говорить о том, что я якобы возлагаю цветы фашистам. Я все-таки полагаю, что никаких фашистов в том понимании, которое вкладывают эти ребята, здесь нет. Мы говорим сегодня, прежде всего, о тех людях, которые являлись жертвами, потому что основной тезис, что войны развязывают политики, а гибнут в них обычные люди, в том числе те люди, которые были призваны в армии, часто не по своей воле. Никто их не спрашивал, хотят ли они служить. Поэтому считаю своим долгом, считаю справедливым, если мы будем поминать и этих людей".

Так, полагают калининградские общественники, калининградцам навязывается их собственная, отличная от остальных россиян, идентичность. Неопределенность в самоидентификации формирует собственный, отличный от всех менталитет - нет, они не европейцы, но и "не совсем россияне" - невероятные русские, интегрированные в европейское пространство. Они - хранители немецкой культуры, надгробий, а те, что за периметром границ, в остальной России - варвары, не осознающие ценности кирпича подвального помещения замка Кенигсберг. Необходимо, чтобы житель Калининграда задал себе вопрос: "Кто я?". И сегодня это главная тема публичного дискурса на информационном поле калининградского пространства, которому, правда, успешно противостоят патриотические силы.

Ряд европейских стран уже давно взял курс на героизацию нацизма. Первый шаг - приравнивание советского солдата-освободителя к гитлеровцу, а Советского Союза - Третьему рейху. Первые пробы переформатирования исторического сознания испытали на себе страны Прибалтики. Пробы прошли успешно. И уже сегодня по улицам Риги каждую весну маршем с почестями идут "ветераны" СС. "Лесные братья" стали героями в Литве, Латвии и Эстонии. Давно закрыты глаза на то, что, например, в Латвии отряды "лесных братьев" формировались из тех, кто входил в ряды латышского легиона СС, предателей, которые повинны, в том числе, в холокосте и других карательных операциях. Жертвы нынешних героев Прибалтики в годы войны - 25 тысяч мирных жителей. Однако тем, кто сегодня переписывает историю, гораздо важнее не списки жертв - кстати, из своих же соотечественников, а то, что они были врагами советской власти.

Помните слова шефа гестапо Мюллера, которыми он наставлял Штирлица в романе "Семнадцать мгновений весны"? Как только где-нибудь вместо слова "здравствуйте" произнесут "хайль" в чей-то персональный адрес – знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение!"… Чуть-чуть фашистов не бывает. Не бывает чуть-чуть предателей. Нет и у бело-красно-белого флага - придуманного в начале 20 века - чуть-чуть неприглядной истории. Это по-геббельски коварно продуманная диверсия против дружбы родственных народов и их исторического единения. И историческая диверсия сегодня ведется на каждой территории постсоветского пространства.

