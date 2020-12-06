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Служебная собака задержала матерого вора

07.12.2020 09:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тайное всегда становится явным, и тем, кто нарушает закон, не уйти от наказания! На неделе в Бресте задержан матерый вор! Его послужной список оказался внушительным - дважды привлекался за угоны и 15 за кражи. Но необычность этой истории даже не в биографии преступника. Его удалось взять благодаря служебной собаке!

Четвероногий милицейский напарник был точным и решительным, и его нос не дал уйти правонарушителю. В Беларуси профессионально готовят собак для службы в органах. Умные питомцы привозят кубки и медали с различных престижных конкурсов. А в их служебной биографии немало примеров, достойных самых высоких наград. Так, собака одного из героев нашего следующего сюжета шла по следу за преступником более 10 километров! Спустя часы активных поисков в лесу задержать удалось убийцу, который жестко расправился с девушкой.



 
Теги: Брест
 
 
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Тайное всегда становится явным, и тем, кто нарушает закон, не уйти от наказания! На неделе в Бресте задержан матерый вор! Его послужной список оказался внушительным...
 
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