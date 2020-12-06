Видео о белорусах в Польше стало очень популярным в интернете на этой неделе

Источник материала: БT

Польская сказка остается миражом и для некоторых белорусов. Пособия в распределительных центрах беженцев едва хватает на еду, поэтому люди готовы на любую работу. Причем очень часто даже специалистам с высшим образованием приходится соглашаться на вакансии, на которые сами поляки смотрят брезгливо.



И примерно так же смотрят на белорусов, которые берутся за все подряд. Показательно короткое видео, которое стало очень популярным в интернете на этой неделе. Как говорится, без комментариев (видео).

