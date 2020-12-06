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Видео о белорусах в Польше стало очень популярным в интернете на этой неделе
07.12.2020 09:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Польская сказка остается миражом и для некоторых белорусов. Пособия в распределительных центрах беженцев едва хватает на еду, поэтому люди готовы на любую работу. Причем очень часто даже специалистам с высшим образованием приходится соглашаться на вакансии, на которые сами поляки смотрят брезгливо.
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Польская сказка остается миражом и для некоторых белорусов. Пособия в распределительных центрах беженцев едва хватает на еду, поэтому люди готовы на любую работу....
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