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Видео о белорусах в Польше стало очень популярным в интернете на этой неделе

07.12.2020 09:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Польская сказка остается миражом и для некоторых белорусов. Пособия в распределительных центрах беженцев едва хватает на еду, поэтому люди готовы на любую работу. Причем очень часто даже специалистам с высшим образованием приходится соглашаться на вакансии, на которые сами поляки смотрят брезгливо. 

И примерно так же смотрят на белорусов, которые берутся за все подряд. Показательно короткое видео, которое стало очень популярным в интернете на этой неделе. Как говорится, без комментариев (видео). 


 
 
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Польская сказка остается миражом и для некоторых белорусов. Пособия в распределительных центрах беженцев едва хватает на еду, поэтому люди готовы на любую работу....
 
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