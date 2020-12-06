ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем на самом деле является телеканал "Белсат", и что скрывается за маской варшавской свободы. Смотрите в "Понятной политике"

07.12.2020 10:03 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Про еще один инструмент внешнего влияния на Беларусь с польской стороны расскажем в очередном выпуске проекта "Понятная политика". Чем на самом деле является телеканал "Белсат", и что скрывается за маской варшавской свободы?

Почему, прикрываясь криками про правду, на самом деле канал является банальной польской пропагандой, нацеленной исключительно на разжигание ненависти к официальному Минску и дестабилизацию обстановки внутри страны. Как работает структура и кем финансируется, как оскорбляет и врет в эфире? Наконец, что говорят бывшие и нынешние сотрудники "Белсата" о своем руководстве, политике канала и контенте, который считают позорным. Это стоит увидеть. Завтра сразу после "Панорамы".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Про еще один инструмент внешнего влияния на Беларусь с польской стороны расскажем в очередном выпуске проекта "Понятная политика". Чем на самом деле является...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ампутация памяти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика