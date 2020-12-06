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Чем на самом деле является телеканал "Белсат", и что скрывается за маской варшавской свободы. Смотрите в "Понятной политике"
07.12.2020 10:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Про еще один инструмент внешнего влияния на Беларусь с польской стороны расскажем в очередном выпуске проекта
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Чем на самом деле является телеканал "Белсат", и что скрывается за маской варшавской свободы. Смотрите в "Понятной политике"
Про еще один инструмент внешнего влияния на Беларусь с польской стороны расскажем в очередном выпуске проекта "Понятная политика". Чем на самом деле является...
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