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Не менее 4 миллионов квадратных метров жилья планируется строить в Беларуси ежегодно
07.12.2020 14:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Причем новые дома будут появляться не только в столице и областных городах, а и райцентрах, и городах-спутниках. Жилье там дешевле, а добраться до работы в центр несложно, да и сама инфраструктура новых жилых массивов будет прирастать школами, детскими садами, поликлиниками.
Хорошо бы, конечно, и производствами. Строители готовы к новым заказам, да и этот год завершают с ростом. О сделанном на сегодня, возможностях отрасли, новых проектах, арендных домах и ценах на квадратные метры "Главному эфиру" рассказал глава Минстройархитектуры
Руслан Пархамович (видео).
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Причем новые дома будут появляться не только в столице и областных городах, а и райцентрах, и городах-спутниках. Жилье там дешевле, а добраться до работы в центр...
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