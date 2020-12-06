Не менее 4 миллионов квадратных метров жилья планируется строить в Беларуси ежегодно

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Причем новые дома будут появляться не только в столице и областных городах, а и райцентрах, и городах-спутниках. Жилье там дешевле, а добраться до работы в центр несложно, да и сама инфраструктура новых жилых массивов будет прирастать школами, детскими садами, поликлиниками.

Хорошо бы, конечно, и производствами. Строители готовы к новым заказам, да и этот год завершают с ростом. О сделанном на сегодня, возможностях отрасли, новых проектах, арендных домах и ценах на квадратные метры "Главному эфиру" рассказал глава Минстройархитектуры

Руслан Пархамович (видео).