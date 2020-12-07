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Что за станция-призрак и есть ли у нас метромост. Вот 10 вопросов о минской подземке (тест)
07.12.2020 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Месяц назад открылась третья ветка метро. Но вообще подземка в нашем городе существует уже больше 30 лет. Вот 10 загадок, в них — интересные факты о минском метро. Знатоки Минска точно будут в курсе ответов — многие истории баянистые, а вот остальным будет непросто. Стартуем.
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Месяц назад открылась третья ветка метро. Но вообще подземка в нашем городе существует уже больше 30 лет. Вот 10 загадок, в них - интересные факты о минском метро....
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