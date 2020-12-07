Что за станция-призрак и есть ли у нас метромост. Вот 10 вопросов о минской подземке (тест)

Источник материала: Tut.by

Месяц назад открылась третья ветка метро. Но вообще подземка в нашем городе существует уже больше 30 лет. Вот 10 загадок, в них — интересные факты о минском метро. Знатоки Минска точно будут в курсе ответов — многие истории баянистые, а вот остальным будет непросто. Стартуем.