В Бобруйске умер бывший гендиректор «Белшины»

Источник материала: Tut.by

5 декабря на 72-м году жизни умер Виктор Аркадьевич Мороз — бывший генеральный директор бобруйских ОАО «Беларусьрезинотехника» и «Белшина», председатель городской ассоциации промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил «Вечерний Бобруйск».





Виктор Аркадьевич родился 20 марта 1949 года в деревне Михейки Минской области. После школы окончил Белорусский технологический институт, по распределению попал на оборонное предприятие в Тбилиси. В начале 1970-х вернулся в БССР и устроился работать на завод РТИ в Бобруйске. Сначала конструктором, потом старшим мастером цеха, затем начальником производства другого цеха и, наконец, главным инженером завода. В 1988 году на альтернативной основе был избран генеральным директором предприятия, которое под его руководством вскоре было преобразовано в открытое акционерное общество «Беларусьрезинотехника».

При гендиректоре Морозе завод был одним из флагманов бобруйской, да и не только, экономики: был расширен ассортимент продукции, налажены новые партнерские связи, построен новый корпус городской поликлиники № 3.

В 2003 году Мороз возглавил ОАО «Белшина». В 2007 году он вновь вернулся на родную ему «Беларусьрезинтехнику» — на должность помощника генерального директора и главы наблюдательного совета.

После выхода на пенсию, в 2010 году возглавил городскую ассоциацию промышленников и предпринимателей.

В последние годы был активистом городского клуба «Кiраўнiк», объединяющего бывших руководителей городских предприятий. Регулярно посещал городские и спортивные мероприятия. Много времени уделял любимому волейболу.

По предварительным данным, причиной смерти Мороза стало заболевание легких.