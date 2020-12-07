В Бресте появится первый детский сад, встроенный в жилой дом

Источник материала: Tut.by

В декабре завершается строительство нового жилого дома в микрорайоне ЮЗМР-4. В отличие от стоящих рядом многоэтажек, в этой новостройке будет особенность: на первом этаже жилого здания располагается детский садик. Это первый подобный опыт в областном центре, пишет «Вечерний Брест» .





Строительство 10-этажного многоквартирного жилого здания со встроенно-пристроенным детским садом на улице Колесника началось в мае этого года — и уже близко к завершению.

Проект разработан специалистами ОАО «Брестпроект». Они учли все санитарные нормы, которые предписаны для дошкольного учреждения, и грамотно встроили его в жилую многоэтажку.

Точнее, не весь садик, а его административную часть. Вся остальная площадь вынесена за пределы жилой многоэтажки в пристройку: там находятся спальни, помещения для занятия с детьми, входы и выходы. Общая площадь детского сада — 1400 м кв., а ориентировочная стоимость строительства — 2730 тысяч рублей.

— Встроенно-пристроенный сад будет филиалом сада № 72, расположенного рядом. В целом дошкольное учреждение в жилом здании будет выглядеть как обычный сад. Единственное отличие — вместо кухни здесь запроектирован доготовочный цех. То есть пища будет готовиться в саду № 72, а здесь ее будут подготавливать и формировать комплексы, — пояснил начальник СМУ № 1 КУП «Брестжилстрой» Дмитрий Никоноров.

Детский сад обустроен не связанным с жилым домом входом и имеет собственную территорию с игровыми площадками и помещениями для летнего инвентаря.





— Сейчас в новостройке ведутся малярные, плотницкие и облицовочные работы. К концу месяца строительство дома со встроенно-пристроенным детским садом завершится, — говорит Дмитрий Александрович.

Соседство с садиком будущих жильцов не смущает.

Где еще ожидаются встроенно-пристроенные сады в Бресте?

Садик рассчитан на 4 группы: 3 группы детей-дошкольников по 20 человек и одна ясельная группа на 15 человек. То есть всего 75 детишек.

Еще не определен порядок, кто сможет претендовать на место в этом дошкольном учреждении. Как пояснили в управлении по образованию Московского района, этот вопрос будет решаться после окончания строительства. Однако, по предварительной информации, на места в садике будут претендовать все жители района в порядке очереди.





Если пилотный проект себя оправдает, то подобное строительство в городе будет продолжаться. По крайней мере, уже сегодня в Бресте по планам заложено строительство еще нескольких встроенно-пристроенных детских садов в жилых многоэтажках. Подобные дошкольные учреждения появятся в новостройках жилого комплекса «Малиновка» на улице Суворова, а также на улице Папанина около детской больницы.

— Социальная инфраструктура — детские сады, школы, поликлиники — отстают от жилой застройки, которая идет с опережением. Строительство встроенно-пристроенных детских садов — это частичное решение вопроса. Мы все равно не уйдем от строительства отдельно стоящих детских садов с необходимыми детскими площадками и оборудованием. Но если детские сады, встроенные в жилые дома, будут востребованы, то продолжим подобную практику в городе. Это позволит частично решить проблему нехватки мест в детских садах, — рассказал главный архитектор города Николай Власюк.

В стране уже есть опыт. Первое такое дошкольное учреждение появилось в Гомеле. На территории Брестской области подобный проект реализовали в Дрогичине. И теперь на очереди Брест.