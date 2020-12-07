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Мороз и сильный ветер. Все о погоде в Бресте в выходные

07.12.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой неделе в Бресте ожидаются морозы, сильный ветер и мокрый снег, предупреждает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В понедельник будет облачно и без осадков. Столбик термометра опустится до 3 градусов мороза. Весь день будет дуть сильный ветер: утром порывы будут достигать 17 м/с, днем — 18 м/с.

Во вторник и среду будет переменная облачность и всего 1 °C, сообщает AccuWeather. Осадков не предвидится. Порывы ветра утром вторника будут достигать 15 м/с, в среду — 12 м/с.

В четверг небо затянет тучами. Утром и днем возможен мокрый снег. Во второй половине дня столбик термометра покажет 2 градуса тепла.

Завершится рабочая неделя кратковременными дождями и потеплением. Днем в пятницу воздух прогреется до 5 °C.

Хорошей недели, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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