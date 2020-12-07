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Наконец-то солнечные дни! Погода в Витебске на неделе
07.12.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неделя начнется с прекрасной зимней погоды: будет солнечно и морозно,
В понедельник будет до минус 5 градусов, ясно, без осадков.
Во вторник термометр покажет днем −5…−7°C. Солнечно.
Среда также будет солнечной и безветренной. Небольшой мороз — до -5 градусов.
С четверга начнет теплеть: −2…−4°C, к вечеру снег.
В пятницу будет до -2 градусов. Дождь, мокрый снег, возможен гололед.
Хорошей вам недели, друзья!
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Неделя начнется с прекрасной зимней погоды: будет солнечно и морозно.
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