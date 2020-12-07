Наконец-то солнечные дни! Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Неделя начнется с прекрасной зимней погоды: будет солнечно и морозно, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Игорь Матвеев

В понедельник будет до минус 5 градусов, ясно, без осадков.

Во вторник термометр покажет днем −5…−7°C. Солнечно.

Среда также будет солнечной и безветренной. Небольшой мороз — до -5 градусов.

С четверга начнет теплеть: −2…−4°C, к вечеру снег.

В пятницу будет до -2 градусов. Дождь, мокрый снег, возможен гололед.

Хорошей вам недели, друзья!

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