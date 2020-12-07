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Мороз, солнце и снегопады. Какой будет погода в Могилеве на новой рабочей неделе

07.12.2020 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утепляемся, друзья: в Могилеве крепчают морозы — на неделе ожидается до -8 °С. И первая половина недели будет (наконец-то!) солнечной. А вот с четверга мороз ослабнет, но поднимется ветер, ожидаются снегопады с метелью. По предварительным данным pogoda.by, в выходные также будут снегопад и небольшой мороз.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 7 декабря, будет −2…6 °С, ясно.

Во вторник погода также будет солнечной и без осадков. Мороз усилится: −3…8 °С.

В среду, 9 декабря, сохранится ясная погода без снегопадов и мороз −2…8 °С.

А вот в четверг небо уже затянет облаками. Днем обещают начало снегопадов и метелей. Ветер усилится, но столбик термометра поползет вверх: 0…−5 °С.

В пятницу, 11 декабря, погода испортится: прогнозируют метель, мокрый снег, возможны дождь и гололед. При этом температура воздуха будет около нуля.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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