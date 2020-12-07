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Родителей могут не пустить на новогодние утренники в садах и школах Минска из-за COVID-19
07.12.2020 09:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В столичных школах и детских садах новогодние мероприятия отменяться не будут, однако не все родители попадут на праздник. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран,
По словам Цурана, новогодние утренники состоятся и пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. В каждой школе и детском саду их формат проведения будет определяться исходя из обстановки.
Чиновник утверждает, что власти ежедневно отслеживают уровень заболеваемости детей и на протяжении последнего времени роста не наблюдается.
Особое внимание уделяется проведению новогодних мероприятий в детских интернатных учреждениях. Сейчас там действует полный запрет на посещения, а сотрудники работают вахтовым методом.
Всем желающим передать в интернаты новогодние подарки рекомендуется делать это через руководство, чтобы ограничить вход в само учреждение. Но не исключается возможность проведения праздничных мероприятий с Дедом Морозом на улице.
Напомним, в Беларуси прирост числа заболевших бьет рекорды. По данным на 6 декабря, за сутки зарегистрированы 1878 случаев заражения. С 4 декабря
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В столичных школах и детских садах новогодние мероприятия отменяться не будут, однако не все родители попадут на праздник.
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