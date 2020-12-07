Родителей могут не пустить на новогодние утренники в садах и школах Минска из-за COVID-19

В столичных школах и детских садах новогодние мероприятия отменяться не будут, однако не все родители попадут на праздник. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам Цурана, новогодние утренники состоятся и пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. В каждой школе и детском саду их формат проведения будет определяться исходя из обстановки.

Чиновник утверждает, что власти ежедневно отслеживают уровень заболеваемости детей и на протяжении последнего времени роста не наблюдается.

Особое внимание уделяется проведению новогодних мероприятий в детских интернатных учреждениях. Сейчас там действует полный запрет на посещения, а сотрудники работают вахтовым методом.

Всем желающим передать в интернаты новогодние подарки рекомендуется делать это через руководство, чтобы ограничить вход в само учреждение. Но не исключается возможность проведения праздничных мероприятий с Дедом Морозом на улице.